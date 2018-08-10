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СИЗО

Заключенный напал в тюрьме на осужденного за теракт в Стокгольме Акилова

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (34)
57420

В камеру к Акилову зашел осужденный за незаконное хранение оружия, после чего закрыл дверь и избил его. Проводится следствие.

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, осужденный на пожизненное заключение по делу о теракте в Стокгольме, был атакован в тюрьме одним из заключенных.

Инцидент произошел в четверг на прошлой неделе в тюрьме повышенной безопасности Кумла, когда Акилов прибыл в одно из отделений. Нападение на него совершил 24-летний заключенный, который осужден на четыре года тюрьмы за незаконное хранение и обращение с оружием. Атаковавший сумел зайти в камеру Акилова, закрыв за собой дверь, пишет РИА Новости.

Рахмат Акилов во время задержания в Стокгольме
Swedish Police file handout/TT via AP
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После этого из камеры, по данным отчета, были слышны крики и удары. По показаниям охранников, после в камере они увидели, как нападавший наносил удары по Акилову, в то время как тот лежал на полу. Телевидение, описав эту историю, заметило, что не располагает данными о том, что именно произошло в камере и пострадал ли Акилов. По факту инцидента начато следствие. Нападавший помещен в изоляционное отделение.

Акилов совершил преступление 7 апреля 2017 года. Он находился за рулем угнанного грузовика и наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Сорокалетнего Акилова задержали в день преступления. Седьмого июня 2018 года суд Стокгольма приговорил его к пожизненному заключению, признав преступление террористическим. Суд также признал Акилова виновным в смерти пяти человек и попытке убийства 119 человек.

Военнослужащие ВВС Англии
© AFP 2018 / PHILIP COBURN
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Пожизненное заключение в Швеции — минимум 18 лет, по истечении которых осужденный может просить суд изменить наказание и ограничить срок заключения. При этом минимальный срок заключения может быть и более продолжительным — в зависимости от тяжести преступления. Суд постановил, что после отбывания наказания Акилов будет выслан из Швеции с запретом на возвращение в страну.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (34)



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