Заключенный напал в тюрьме на осужденного за теракт в Стокгольме Акилова

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, осужденный на пожизненное заключение по делу о теракте в Стокгольме, был атакован в тюрьме одним из заключенных.
Инцидент произошел в четверг на прошлой неделе в тюрьме повышенной безопасности Кумла, когда Акилов прибыл в одно из отделений. Нападение на него совершил 24-летний заключенный, который осужден на четыре года тюрьмы за незаконное хранение и обращение с оружием. Атаковавший сумел зайти в камеру Акилова, закрыв за собой дверь, пишет РИА Новости.
Акилов совершил преступление 7 апреля 2017 года. Он находился за рулем угнанного грузовика и наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пять человек, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Сорокалетнего Акилова задержали в день преступления. Седьмого июня 2018 года суд Стокгольма приговорил его к пожизненному заключению, признав преступление террористическим. Суд также признал Акилова виновным в смерти пяти человек и попытке убийства 119 человек.