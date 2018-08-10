Нечестных учителей поймали с поличным: Генпрокуратура вскрыла "бункер"

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В Самаркандской области сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре накрыли "бункер".

Речь идет о помещении, где определенная тайная группа учителей незаконными способами пыталась помогать своим клиентам-абитуриентам решать тестовые испытания.

"Бункер" долгие годы был самым распространенным способом легко поступить в вуз: тестовые задания под разными предлогами выносятся из экзаменационных аудиторий и передаются преподавателям, которые, сидя в закрытых кабинетах — "бункерах", отмечают правильные ответы, затем работа возвращается абитуриенту.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след группировки после того, как один из ее членов был задержан с поличным при получении 3000 долларов США наличными.