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Студенты в аудитории

Нечестных учителей поймали с поличным: Генпрокуратура вскрыла "бункер"

Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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115342

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу учителей, которые решали своим клиентам-абитуриентам тестовые задания на вступительных экзаменах.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В Самаркандской области сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре накрыли "бункер".

Речь идет о помещении, где определенная тайная группа учителей незаконными способами пыталась помогать своим клиентам-абитуриентам решать тестовые испытания.

"Бункер" долгие годы был самым распространенным способом легко поступить в вуз: тестовые задания под разными предлогами выносятся из экзаменационных аудиторий и передаются преподавателям, которые, сидя в закрытых кабинетах — "бункерах", отмечают правильные ответы, затем работа возвращается абитуриенту.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след группировки после того, как один из ее членов был задержан с поличным при получении 3000 долларов США наличными.




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