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Преступник за решеткой

Гражданин Узбекистана избил и ограбил жительницу Хабаровска

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Злоумышленника арестовали, когда он пытался улететь на родину.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В Хабаровском крае пойдет под суд узбекистанец, который напал на местную жительницу, избил ее и ограбил. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Преступник за решеткой
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Злоумышленник отобрал у девушки телефон, с которым собирался вернуться в республику.

Как выяснили правоохранители, обвиняемый отдыхал в кафе в одной компании с потерпевшей. В разгар веселья девушка решила оставить друзей и ушла вместе с подругой. Разочарованный иностранец догнал ее и хотел вернуть, однако у него ничего не вышло. После полученного отказа мигрант ударил потерпевшую по голове, а затем выхватил у нее сотовый телефон.

Девушка вырвалась и убежала, а позднее обратилась в полицию.

Сейчас мужчина находится под стражей и свою вину отрицает.




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