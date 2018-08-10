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В Москве в сливном коллекторе нашли тело узбекистанца

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Уроженец Узбекистана найден убитым в канализационном коллекторе на северо-западе столицы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Днем 9 августа в водосточном коллекторе, на глубине 3 метров, обнаружен труп 27-летнего мужчины, смерть которого наступила около четырех дней назад. На голове умершего имеются пять ссадин от удара тупым предметом, ноги стянуты проволокой, руки - веревкой", - сказал собеседник агентства.

Мужчину опознал его брат, который ранее обращался в полицию с просьбой разыскать родственника.

Известно, что погибший 5 августа ушел из дома в подмосковном Одинцово и пропал. Через четыре дня его тело нашли в коллекторе.

В пользовании уроженца Узбекистана имелся автомобиль "Газель", который был обнаружен неподалеку от места происшествия.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

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Теги:
Убийство, Уголовное право, уголовное дело, Москва



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