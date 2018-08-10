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Нож в руке

В поножовщине в Фергане погиб человек

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Инцидент произошел 9 августа на улице Янги Маргилан, виновного задержали.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. На улице Янги Маргилан в Фергане 9 августа мужчину убили ножом в драке, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"9 августа в городе Фергане Б.А. на улице Янги Маргилан, в ходе конфликта ударил ножом в грудь С.В. В результате С.В. получив травмы, скончался в больнице, а Б.А. задержан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели известного узбекистанского спортсмена, чемпиона по ММА, участника Азиатских игр Джамшида Кенжаева, пост с соболезнованиями появился на его странице в Instagram.

В ночь с 8 на 9 августа Кенжаев отправился в ночной клуб в Юнусабадском районе Ташкента, попытался пронести с собой нож, но его остановили охранники. Завязался конфликт, борец получил несовместимые с жизнью ножевые ранения.

Согласно статье 98 Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения наказывается ограничением либо лишением  свободы от года до трех лет.

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Теги:
Убийство, Фергана



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