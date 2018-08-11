В интернете обнародовано видео драки, где погиб боец ММА Джамшид Кенжаев

Чемпион Узбекистана по ММА был убит во время потасовки в клубе "Аурум 898" в Юнусабадском районе Ташкента.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. В интернете обнародовано видео драки в ночном клубе в Ташкенте, где погиб чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа Кенжав пытался пронести нож в клуб "Аурум 898" в Юнусабадском районе. Охранник отказался его пропускать, в ответ боец нанес ему удар в области живота. Завязалась драка.

Чемпион получил множественные телесные повреждения и от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранительные органы арестовали троих работников заведения – 24-летнего Саидазима К., 29-летнего Шодали К. и 26-летнего Жаганхира Я. Еще двое охранников находятся в больнице с ножевыми ранениями.

Прокуратура Ташкента возбудила дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование продолжается.