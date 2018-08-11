Мужчина грозился взорвать Москву из-за мигрантов

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Телефонный террорист потребовал проверить дом, в котором живут мигранты, в противном случае обещал «взорвать всю Москву».

Как сообщает телеканал 360tv, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в здании на Большой Косинской проживают мигранты из Таджикистана; он потребовал проверить дом по указанному адресу.

"Прибывшие по указанному адресу полицейские удивились, так как никакого общежития мигрантов там не было, а располагалось здание ОМВД России по району Косино-Ухтомский", - говорится в сообщении телеканала.

Указывается, что никакого частного сектора, где могли бы жить нелегальные мигранты, не было. Здание отдела полиции и прилегающую к нему территорию обследовали, но ничего не нашли.

В настоящий момент правоохранительные органы разыскивают телефонного хулигана.