Директора колледжа, где студент умер после поножовщины, отправят в колонию

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. В Учтепинском районном суде по уголовным делам завершился судебный процесс в отношении директора Ташкентского юридического колледжа Натальи Темировой. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источник в Верховном суде Узбекистана.
В октября 2017 года студент Ташкентского юридического колледжа зарезал сокурсника. Трагедия произошла во время ссоры между учащимися на территории образовательного учреждения. Один из участников поножовщины скончался в больнице от большой кровопотери.
Суд назначил Темировой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 350 МРЗП в сумме 52 421 250 сум (исходя из МРЗП в размере 149 775 сум по состоянию на октябрь 2017 года) с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на 3 года.
Кроме того, суд оштрафовал бывшего инспектора отдела кадров колледжа Абдулазизджана Салимджанова в размере 310 МРЗП в сумме 46 430 250 сум с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на три года.