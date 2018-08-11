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Судебный молоток, архивное фото

Директора колледжа, где студент умер после поножовщины, отправят в колонию

© Sputnik / Андрей Старостин
Происшествия
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В октября 2017 года студент Ташкентского юридического колледжа зарезал сокурсника. Трагедия произошла во время ссоры между учащимися на территории образовательного учреждения.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. В Учтепинском районном суде по уголовным делам завершился судебный процесс в отношении директора Ташкентского юридического колледжа Натальи Темировой. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на источник в Верховном суде Узбекистана.

В октября 2017 года студент Ташкентского юридического колледжа зарезал сокурсника. Трагедия произошла во время ссоры между учащимися на территории образовательного учреждения. Один из участников поножовщины скончался в больнице от большой кровопотери.

Пустой класс
© Flickr/ Clemens v. Vogelsang
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Тогда правоохранители выявили ряд серьезных правонарушений со стороны директора. Так, например, она набирала работников учебного заведения из своих родственников, оскорбляла и применяла необоснованные дисциплинарные меры по отношению к другим сотрудникам. Также были обнаружены нарушения в процессе обучения и выдачи дипломов выпускникам.

Суд назначил Темировой наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 350 МРЗП в сумме 52 421 250 сум (исходя из МРЗП в размере 149 775 сум по состоянию на октябрь 2017 года) с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на 3 года.

Кроме того, суд оштрафовал бывшего инспектора отдела кадров колледжа Абдулазизджана Салимджанова в размере 310 МРЗП в сумме 46 430 250 сум с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности сроком на три года.

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Теги:
поножовщина, Колледж, Ташкент



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