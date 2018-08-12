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Женщина в наручниках

Жительница Таджикистана два года прятала скелет мужа, закопав его в спальне

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Девушка убила супруга, пока тот спал, и тело закопала прямо в комнате.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Таджикистане правоохранители арестовали жительницу района Рудаки по подозрению в убийстве, передает Sputnik Таджикистан.

Следователи выяснили, что в сентябре 2016 года девушка несколько раз ударила спящего мужа камнем по голове. Мужчина умер на месте.

Затем 31-летняя таджичка вырыла яму в спальной комнате, закопала туда тело супруга и сверху забетонировала.

Накануне сотрудники милиции, обследовав помещение, обнаружили мужской скелет под слоем земли и бетона.

Напомним, в апреле в Ташкенте мужчина убил жену у здания ЗАГСа. Причиной конфликта стала семейная ссора.

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Теги:
Таджикистан, Убийство



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