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Страшная авария на ТТЗ

Страшная авария в Ташкенте превратила автомобили в груду металла

© Салим Мухаметзянов/ВТ
Происшествия
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231160

В столице водитель автомобиля марки Lacetti врезался на большой скорости в другую машину. Чудом обошлось без жертв.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в воскресенье, 12 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщает ГУВД столицы, авария произошла днем на улице Феруза.

Два автомобиля марки Lacetti, за рулем которых находились 35-летний Тохир А. и 23-летний Алишер С., столкнулись на перекрестке.

Страшная авария на ТТЗ
© Нодир Гафуров/ВТ
Страшная авария на ТТЗ

Предполагаемая причина ДТП – нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который при развороте не уступил дорогу автомобилю, ехавшему по полосе встречного движения.

Оба водителя с полученными в результате ДТП травмами доставлены в больницу.




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