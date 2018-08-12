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Насвай

Узбекистанцев оштрафуют в Южной Осетии за хранение насвая

© Wikipedia /
Происшествия
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За хранение смеси правонарушители будут оштрафованы на сумму по 30 тысяч рублей каждый.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Правоохранители в Южной Осетии изъяли насвай (жевательный табак) у уроженцев Узбекистана.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Южной Осетии на месте временного проживания двух граждан Узбекистана обнаружили и изъяли некурительную табачную смесь насвай", - сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на данные пресс-службы МВД республики

Два полиэтиленовых пакета запрещенного табака нашли правоохранители в холодильнике в квартире по улице Заводская в Цхинвале.

Суммарная масса смеси составила 99,8 грамм.

Изделие насвай
© Подробно.UZ
Около 130 кг насвая изъято у уроженца Узбекистана в Уфе

За хранение смеси правонарушители будут оштрафованы на сумму по 30 000 рублей каждый по статье закона "О запрете ввоза, приобретения, хранения, сбыта и употребления табака "Снюс", "Насвай".

Как поясняет медицина, употребление насвая может сначала привести к зависимости, а в дальнейшем к физическим недугам и нарушениям работы организма. Более того, табачная жевательная смесь содержит экскременты животных, поэтому при ее употреблении легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит.




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