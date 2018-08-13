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Пожар в Алмазарском районе г. Ташкента

В Алмазарском районе Ташкента вспыхнул пожар

© МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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В результате пострадали жилой дом площадью 250 квадратных метров, перекрытия и кровля соседнего строения.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В доме 99А на улице Магазин Мавзук в Алмазарском районе Ташкента потушили пожар, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"В результате пожара пострадало строение жилого дома на площади 250 кв. метров, а также пострадали перекрытие и кровля соседнего дома, принадлежащего гражданину С.Бекходжаеву 1951 года рождения, на площади 50 кв. метров", - говорится в сообщении.

Сообщение на номер 101 поступило в 22:31 12 августа, пожарные прибыли на место через 8 минут. Локализовать возгорание удалось в 23:15, ликвидировать – в 00:00. Причина устанавливается, проводится доследственная проверка, никто не пострадал.

На прошлой неделе специалистам удалось ликвидировать пожар в продуктовом магазине в Сергелийском районе Ташкента. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 июля в магазине "Эркин маркет" на улице Чоштепа.

Теги:
Алмазарский район, Ташкент, Пожар



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    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

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