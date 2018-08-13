В Таджикистане продолжают операцию по спасению альпинистов в горах

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Власти Таджикистана активно продолжают операцию по спасению альпинистов, совершивших жесткую посадку в горах, сообщает Sputnik.

Ситуацию взял под личный контроль президент республики Эмомали Рахмон.

Напомним, что накануне вертолет Нацгвардии Ми-8 совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек, на борту находились всего 16 человек – 13 альпинистов и трое членов экипажа.

В составе группы спортсменов – 11 жителей России, граждане Испании и Беларуси, среди них – Тимур Барабанов, Александр Абросимов, Николай Шихов, Сергей Миронов, Андрей Родыген, Сергей Матвеев, Руслан Тараканов, Александр Соболенко и другие, уточняется в сообщении Sputnik Таджикистан.

Они осуществляли восхождение на пик Исмоила Сомони, направлялись в базовый лагерь. Связь с экипажем была потеряна в воскресенье днем. Утром в понедельник к месту предполагаемой аварийной посадки направили три вертолета со спасателями и медиками.