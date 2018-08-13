Беззаконие и насилие: в Андижанской области били детей в подпольном медресе

ДУШАНБЕ, 13 авг — Sputnik. В Андижанской области в жилом доме правоохранители обнаружили подпольное медресе, сообщает портал UzNews.

Детям 5-6 лет преподавал основы религии мужчина без специального образования, он подвергал их физическим наказаниям и насильно заставлял молиться.

Sputnik / Владимир Песня Директор детдома в Маргилане отправился за решетку за насилие над детьми

Ремесленник Носирбек Тургунов разместил свою школу в полуподвальном помещении, все имеющиеся знания преступник получил от родителей.

В конце июля громкий скандал прогремел в Самарканде – суд арестовал директора спецшколы, в которой избивали учеников. Шухрат Садинов вместе с учителями и воспитателями применял жестокие наказания к мальчикам 2001, 2003 и 2006 года рождения. Его обвинили в жестоком обращении с детьми и превышении должностных полномочий. Педагогу грозит лишение свободы до 5 лет.