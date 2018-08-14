Осужденный в США узбекистанец получил 20 лет за покушение в тюрьме

В 2016 году мужчина напал на охранника с ножом и пытался перерезать ему горло. Пострадавшего удалось спасти.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Выходец из Узбекистана Фазлиддин Курбанов, осужденный на 25 лет тюрьмы за терроризм, получил еще 20 лет за покушение на тюремного охранника.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Ассошиэйтед Пресс.

Курбанов признал себя виновным в суде Лос-Анджелеса в покушении на жизнь федерального служащего. В 2016 году он напал на охранника с ножом и пытался перерезать ему горло. Пострадавшего удалось спасти.

Курбанов, получивший в США статус беженца, был задержан в 2013 году за намерение совершить теракт против военных и гражданских лиц в США в День независимости 4 июля.

Как установило следствие, Курбанов в 2012–2013 годах был связан с террористической группировкой "Исламское движение Узбекистана", от имени которой он и планировал осуществить теракт. Связь с террористами мужчина поддерживал через интернет. В ходе переписки он рассказал, что хочет совершить нападение на военных в Айдахо и Техасе. Для этой цели он приобрел компоненты взрывного устройства, которые после нашли у него в квартире в ходе обыска сотрудники ФБР.