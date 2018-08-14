Охранники ночного клуба "Аурум 898" арестованы

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Юнусабадский районный суд по уголовным делам избрал для охранников ночного клуба "Аурум 898" меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным Генпрокуратуры, 8 августа примерно в 23:45 рядом с заведением произошла драка между 25-летним Жамшидом Кенжаевым и охранниками "Аурум 898". Кенжаев пытался пронести в здание кухонный нож, в ответ на отказ сотрудников пускать его в помещение Жамшид нанес удары ножом Шерали Ильясову и Абдурасулу Мирзаеву. Во время драки помощник охранника Шодали Киличов выхватил орудие у Кенжаева и нанес ему несколько ударов. Охранники Ж. Ёркулов, С. Камолиддинов, А. Хамраев и еще несколько других лиц нанесли Кенжаеву удары руками, ногами и деревянными битами, сообщили "Газете.uz" в Генеральной прокуратуре Узбекистана.
По подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть Жамшида Кенжаева, задержаны и заключены под стражу четверо охранников.
С. Камолиддинов, Ж. Ёркулов и А. Хамраев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 277 УК (хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью).
Следствие ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры.