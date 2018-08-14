В Сурхандарье задержан Остап Бендер местного разлива

ТАШКЕНТ, 14 авг -Sputnik. Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан, в УВД города Термеза Сурхандарьинской области обратилась с заявлением гражданка Ф.О.

Она рассказала, что в марте этого года ранее судимый А.Х., представившись руководителем строительной организации Accord, заключил с ней сделку, взяв товар в виде различных фруктов на пять миллионов шестьсот тысяч сумов. Деньги пообещал оплатить позже. В течение пяти месяцев предпринимательница безуспешно пыталась вернуть обещанную сумму. Поняв, что ее водят за нос, женщина решила обратиться за помощью в правоохранительные органы.

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В результате принятых оперативно-разыскных мер злоумышленник задержан.

Напомним, в соответствии с обновленной статьей "Мошенничество" Уголовного кодекса Узбекистана завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере либо опасным рецидивистом, наказывается штрафом от четырехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.