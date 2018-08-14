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В Ташкенте задержан с поличным за взятку директор лицея

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По подозрению в получении незаконного вознаграждения задержан директор лицея, а также его заместитель.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Директор академического лицея при одном из вузов Ташкента 36-летний Алишер Ю. и его заместитель 49-летний Алишер М. задержаны за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, они обещали некоему гражданину устройство в лицей за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Сотрудники прокуратуры и отделы экономической безопасности и борьбы с коррупцией УУР ГУВД города Ташкента задержали подозреваемых с поличным в момент получения требуемой суммы в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие, в ходе которого, возможно, будут выявлены другие аналогичные факты преступной деятельности задержанных. Также будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.




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