Ребенок едва не погиб в Казахстане, рухнув в дыру в батуте

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Сети появилось видео инцидента, который произошел в одном из парков Казахстана.
Женщина, опубликовавшая это видео в Instagram, объяснила, что неприятный случай произошел с ее маленькой племянницей 9 августа в парке Болек Батыр в казахстанском Жаркенте.
Девочка весело прыгает на батуте с другими детьми, как вдруг проваливается внутрь.
Уважаемые жители и гости города Жаркент особенно у кого есть маленькие дети или близкие родственники имеющиеся детишек‼‼Прошу вас уделить чуточку своего драгоценного времени и прочитать этот текст. ‼‼Вчера то есть 9.08.2018 я со своими племянницами и с сестрой поехали в парк который находится в Жаркенте по ул.Головацкого(Возле ЦОНа) Моя племянница Шахназ играла на батуте и упала во внутрь мы еле как вытащили ее оттуда Вы даже не представляете в каком состоянии я находилась. Ее мою маленькую принцессу унесло где то на 2метра мы не могли ее найти а там внутри теплый воздух дует даже я не могла открыть глаза! Вообщем еле как за ногу ее вытащили Вы бы слышали как она кричала (Алиям ада мени чикирвагина)😭😭😭😭😭 . После всего случившегося администрация вместо того чтобы извиниться говорит что мол ‼как мы могли девочку которую не умеет играть на батуте запустить туда‼ Как не психовать и как не орать в такой ситуации скажите мне пожалуйста ❓ Мы даже звонили в 1⃣0⃣2⃣ они приехали и говорят что это честная собственнсть и кроме того что предупредить они больше нечего не смогут сделать. А батут то был дырявый мы даже не знали.Почему они не проверяют батуты...конечно им бы лишь деньги взять и Все а если бы мы на минуту куда нибудь отошли что бы с ней случилось? Слава Аллаху что все обошлось! Но этот крик души не дает мне покоя. Дорогие друзья не Дай Аллах конечно но все таки это может случится с каждым и я вас прошу просто передайте этот пост и видео всем своим контактам и группам я вас очень прошу! Не дай Аллах если бы с ней что нибудь случилось бы я всю свою оставшуюся жизнь себя чувствовала бы виноватой!!! Спасибо большое что уделили внимание 😘 берегите своих родных ведь ДЕТИ ЭТО ЦВЕТЫ ЖИЗНИ НАШЕЙ🌹🌹🌹 #zharkent #жаркент #jarkentnews
"Моя племянница Шахназ играла на батуте и упала внутрь, мы еле вытащили ее оттуда. Ее, мою маленькую принцессу, унесло где-то на два метра, мы не могли ее найти, а там внутри теплый воздух дует, даже я не могла открыть глаза! В общем, вытащили ее за ногу. Вы бы слышали, как она кричала", - рассказала женщина.
Далее она задается вопросом, проверяют ли власти детские площадки и, в частности, батуты. Ведь если бы она не подоспела вовремя, то ребенок мог бы погибнуть, а никого из служащих рядом не оказалось.
Далее женщина отметила, что обратилась с жалобой в администрацию, однако там вместо того чтобы извиниться и принять меры, обвинили ее.
"В администрации мне ответили: "Как вы могли девочку, которая не умеет играть на батуте, запустить туда?", - написала женщина.