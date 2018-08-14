Ребенок едва не погиб в Казахстане, рухнув в дыру в батуте

Батут в парке, на котором прыгали дети, оказался дырявым, и девочка провалилась внутрь. По счастью, ребенок остался жив.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Сети появилось видео инцидента, который произошел в одном из парков Казахстана.

Женщина, опубликовавшая это видео в Instagram, объяснила, что неприятный случай произошел с ее маленькой племянницей 9 августа в парке Болек Батыр в казахстанском Жаркенте.

Девочка весело прыгает на батуте с другими детьми, как вдруг проваливается внутрь.

"Моя племянница Шахназ играла на батуте и упала внутрь, мы еле вытащили ее оттуда. Ее, мою маленькую принцессу, унесло где-то на два метра, мы не могли ее найти, а там внутри теплый воздух дует, даже я не могла открыть глаза! В общем, вытащили ее за ногу. Вы бы слышали, как она кричала", - рассказала женщина.

Далее она задается вопросом, проверяют ли власти детские площадки и, в частности, батуты. Ведь если бы она не подоспела вовремя, то ребенок мог бы погибнуть, а никого из служащих рядом не оказалось.

Далее женщина отметила, что обратилась с жалобой в администрацию, однако там вместо того чтобы извиниться и принять меры, обвинили ее.

"В администрации мне ответили: "Как вы могли девочку, которая не умеет играть на батуте, запустить туда?", - написала женщина.