В Москве узбекистанцы чуть не утонули в реке, купаясь на надувном крокодиле

Мигранты купались на надувных матраце, круге и крокодиле и начали тонуть, когда плавсредства стали сдуваться.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Москве спасатели вытащили из реки троих граждан Узбекистана.

Мигранты купались на надувных матраце, круге и крокодиле и начали тонуть, когда плавсредства стали сдуваться.

"Спасенные были доставлены на поисково-спасательную станцию. От медицинской помощи отказались", - сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.

В июне в Москве 20-летний узбекистанец чуть не утонул в водах Борисовских прудов. По информации спасателей, мигрант решил искупаться в неположенном месте и начал тонуть в 15 метрах от берега.