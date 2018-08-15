12:06 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Отдыхающие в ландшафтном парке Митино

В Москве узбекистанцы чуть не утонули в реке, купаясь на надувном крокодиле

© Sputnik / Евгения Новоженина
Происшествия
Получить короткую ссылку
96 0 0

Мигранты купались на надувных матраце, круге и крокодиле и начали тонуть, когда плавсредства стали сдуваться.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Москве спасатели вытащили из реки троих граждан Узбекистана.

Мигранты купались на надувных матраце, круге и крокодиле и начали тонуть, когда плавсредства стали сдуваться.

"Спасенные были доставлены на поисково-спасательную станцию. От медицинской помощи отказались", - сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.

В июне в Москве 20-летний узбекистанец чуть не утонул в водах Борисовских прудов. По информации спасателей, мигрант решил искупаться в неположенном месте и начал тонуть в 15 метрах от берега.

По теме

В Джизакской области утонули двое детей
Очевидцы сняли на видео спасение невесты из тонущего авто
Узбекистанец чуть не утонул в водах Борисовских прудов в Москве
Теги:
Москва



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Во время девятого раунда переговоров по Сирии
    Астана-миротворец

    Астана и в дальнейшем будет предоставлять площадку для переговоров по межсирийскому урегулированию, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

  • Мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов (в центре). Архивное фото
    Не мои слова!

    На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.

  • Горы в Таджикистане. Архивное фото
    Возвращение откладывается

    Состояние брянского альпиниста, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-8, не позволяет отправить его из Таджикистана на родину.

  • Курс валют
    Финансовая лихорадка

    Sputnik выяснил, как валютная турбулентность в мировой экономике, а также предстоящие в 2019 году парламентские выборы в Молдове отразятся на курсе лея.

  • Дмитрий Дрозденко
    Вольные птицы

    Гражданские самолеты летают по правилам, военные — как хотят: после инцидента с испанской ракетой в Эстонии задумались о регулировании учебных полетов военной авиации.

  • 1 сентября 2016 Цхинвал школьники
    Годовщина трагедии

    Начало занятий в учебных заведениях Южной Осетии будет перенесено с 1 на 5 сентября — это решение связано с годовщиной Бесланской трагедии.

  • Во время девятого раунда переговоров по Сирии
    Астана-миротворец

    Астана и в дальнейшем будет предоставлять площадку для переговоров по межсирийскому урегулированию, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

  • Мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов (в центре). Архивное фото
    Не мои слова!

    На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.

  • Горы в Таджикистане. Архивное фото
    Возвращение откладывается

    Состояние брянского альпиниста, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-8, не позволяет отправить его из Таджикистана на родину.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького. Катание на аттракционах.
Отдыхай и развлекайся: 90 лет парку Горького в Москве
Процесс изготовления настоящего узбекского тандыра
Дом, где рождается хлеб: как делают настоящий узбекский тандыр
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054