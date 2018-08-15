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кулак, архивное фото

В Самарской области четверо узбекистанцев избили таджика

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Правоохранители выяснили, что граждане Узбекистана проживали на территории Самарской области без регистрации и работали на стройке. 

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Самарской области четверо узбекистанцев избили гражданина Таджикистан и насильно удерживали его в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Освободили таджика сотрудники ГУ МВД России по региону. Правоохранители выяснили, что граждане Узбекистана проживали на территории Самарской области без регистрации и работали на стройке разнорабочими. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения человека свободы. В настоящее время подозреваемые задержаны.

Теги:
Самарская область



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