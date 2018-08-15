18:25 15 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Гвоздики и свечи

Глава Узбекистана соболезнует президенту Италии в связи с трагедией в Генуе

Sputnik / Болат Шайхинов
Происшествия
Получить короткую ссылку
40 0 0

Погиб 31 человек, в тоннелях на подъезде к мосту были заблокированы десятки автомобилей. В Италии объявили двухдневный траур.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения автомобильного моста вблизи города Генуи.

В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения автомобильного моста в Генуе.

Мост обрушился днем во вторник. Выдвинуты несколько версий случившегося - от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста, о теракте официальные лица не заявляют. При этом в компании, обслуживавшей объект и проводившей ремонт, утверждают, что мост не был в опасном состоянии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на город Кальяри, Сардиния, Италия
    Армяне спешат на помощь

    Танцевальный коллектив "Лернецинер" запомнит поездку в Италию на всю жизнь. Неизвестно, чем бы все закончилось для детей, если бы на помощь не подоспела армянская диаспора.

  • Ребенок
    Молочный вопрос

    Латвия и Румыния остались последними государствами в Евросоюзе, где новорожденные не могут получить доступ к донорскому грудному молоку.

  • Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме.
    Стокгольм рассудит

    Стала известна дата слушаний по спору между Литвой и "Газпромом" о ценах на газ в апелляционном суде Стокгольма.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Обрушение моста в Генуе
Двухдневный траур: в Генуе обрушился автомобильный мост
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054