Глава Узбекистана соболезнует президенту Италии в связи с трагедией в Генуе

Погиб 31 человек, в тоннелях на подъезде к мосту были заблокированы десятки автомобилей. В Италии объявили двухдневный траур.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения автомобильного моста вблизи города Генуи.

В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения автомобильного моста в Генуе.

Мост обрушился днем во вторник. Выдвинуты несколько версий случившегося - от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста, о теракте официальные лица не заявляют. При этом в компании, обслуживавшей объект и проводившей ремонт, утверждают, что мост не был в опасном состоянии.