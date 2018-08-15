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Разделка сырого мяса

В аэропорту Воронежа у узбекистанцев изъяли 15 килограммов продуктов

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Граждане республики прилетели рейсом Ташкент - Воронеж.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В аэропорту Воронежа инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров из Узбекистана 15 килограммов потенциально опасной продукции животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Изделие насвай
© Подробно.UZ
Около 130 кг насвая изъято у уроженца Узбекистана в Уфе

Граждане республики прилетели рейсом Ташкент - Воронеж. Они везли с собой молоко и мясо без ветеринарных сопроводительных документов.

Продукты уничтожили путем сжигания.

В мае в международном аэропорту Иркутска государственные инспекторы обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров из Таджикистана сухофрукты и орехи общим весом 14 килограммов. Выходцы из ЦА не имели при себе сопроводительных документов.

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Теги:
Россельхознадзор, Ташкент, Воронеж



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