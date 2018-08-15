Таможенники предотвратили ввоз контрабандных лазеров

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Незадекларированную партию лазерных излучателей в количестве 34 штук задержали сотрудники пограничного таможенного поста "Айритом" в Сурхандарьинской области, сообщается на официальном сайте Государственного таможенного комитета Узбекистана.

При прохождении проверки багажа и ручной клади, принадлежащих гражданину О.М., прибывшему из Афганистана, сотрудники таможни, производящие контроль, обнаружили контрабандные лазеры.

Согласно действующим законодательным актам, импорт и продажа переносных лазерных ламп, используемых в качестве индикаторов лазерного света, в Узбекистане запрещены.

© Sputnik / Игорь Михалев Узбекистанец спрятал золото в желудке, чтобы перевезти его в Индию

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

Государственный таможенный комитет республики напоминает, что статьей 2271 Кодекса об административных нарушениях предусматриваются различные виды наказания в зависимости от тяжести совершенных правонарушений.

Так, нарушение порядка уведомления таможенного органа о пересечении таможенной границы или о намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы таможенной территории Республики Узбекистан, неуведомление таможенного органа при ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию Республики Узбекистан о пересечении таможенной границы Республики Узбекистан или о намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы таможенной территории Республики Узбекистан влечет наложение штрафа на граждан от одного до трех, а на должностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров заработной платы.

Недостоверное уведомление таможенного органа о намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы таможенной территории Республики Узбекистан, если такое уведомление было зарегистрировано таможенным органом в установленном порядке, а равно недоставление товаров и транспортных средств в установленное место и время влечет наложение штрафа на граждан от двух до пяти, а на должностных лиц — от трех до семи минимальных размеров заработной платы.