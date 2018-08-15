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Родители с ребенком

В Караганде трехлетний ребенок выпал из окна на крышу магазина

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Ребенка спасла прибывшая бригада специалистов, его вытащили при помощи мягких носилок и альпинистского снаряжения.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В городе Караганде трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа на крышу магазина, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Прибывшая на место происшествия бригада спасателей спустила ребенка при помощи мягких носилок и альпинистского снаряжения, его передали бригаде скорой помощи.

Дети на батуте
CC0 / Pixabay
Ребенок едва не погиб в Казахстане, рухнув в дыру в батуте

По данным Комитета республики по чрезвычайным ситуациям, это 14-й подобный случай выпадения маленьких детей из окон и балконов многоэтажных домов за год.

Накануне сообщалось о другом инциденте, который произошел в одном из парков Казахстана – девочка по имени Шахназ едва не погибла, рухнув в дыру в батуте. Ребенка удалось вытащить за ногу, никого из служащих рядом не было. Тетя пострадавшей обратилась в администрацию, но там в ответ обвинили ее.

Теги:
спасатели, Чрезвычайное происшествие, Казахстан



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