В Караганде трехлетний ребенок выпал из окна на крышу магазина

Ребенка спасла прибывшая бригада специалистов, его вытащили при помощи мягких носилок и альпинистского снаряжения.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. В городе Караганде трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа на крышу магазина, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Прибывшая на место происшествия бригада спасателей спустила ребенка при помощи мягких носилок и альпинистского снаряжения, его передали бригаде скорой помощи.

По данным Комитета республики по чрезвычайным ситуациям, это 14-й подобный случай выпадения маленьких детей из окон и балконов многоэтажных домов за год.

Накануне сообщалось о другом инциденте, который произошел в одном из парков Казахстана – девочка по имени Шахназ едва не погибла, рухнув в дыру в батуте. Ребенка удалось вытащить за ногу, никого из служащих рядом не было. Тетя пострадавшей обратилась в администрацию, но там в ответ обвинили ее.