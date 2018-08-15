Экс-замглаве детдома в Маргилане дали еще 16 лет за насилие над детьми

Ранее суд приговорил сотрудников детдома на сроки от 3 до 4 лет, преступления против половой свободы воспитанников рассматривались на отдельном закрытом судебном заседании с целью предотвратить разглашение сведений, унижающих честь и достоинство пострадавших.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Ферганский областной суд по уголовным делам на закрытом заседании приговорил бывшего заместителя директора дома милосердия в Маргилане (на востоке Узбекистана) к 16 годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

© Sputnik / Владимир Астапкович Граждане возмущены мягким приговором экс-главе детдома за избиение детей

В начале августа Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил бывшего директора и еще шестерых работников дома милосердия Маргилана к тюремному заключению сроком от трех до четырех лет за систематическое физическое насилие, а также хищение средств в указанном заведении. Кроме того, пятеро сотрудников учреждения были приговорены к тюремному заключению сроком от трех до трех с половиной лет, еще двое — к трем годам исправительных работ.

Граждане возмутились мягкостью приговора и направили письмо в Генпрокуратуру, в котором просили внести в законодательную палату Олий Мажлиса предложение об ужесточении санкций в Уголовном кодексе за умышленные преступления против несовершеннолетних, а также организовать повсеместные проверки домов милосердия по всей республики.

"Ферганский областной суд по уголовным делам на закрытом заседании приговорил заместителя директора Дома милосердия № 1 в Маргилане Собиржона Усманова к 16 годам лишения свободы", - сообщил РИА Новости в среду представитель судебных органов республики.

По его словам, обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК Узбекистана "Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет". Данная статья предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.

Тяжкие преступления против половой свободы воспитанников рассматривались на отдельном закрытом судебном заседании с целью предотвратить разглашение сведений, унижающих честь и достоинство пострадавших, добавил представитель суда.

Sputnik / Владимир Песня Директор детдома в Маргилане отправился за решетку за насилие над детьми

Ранее все обвиняемым по первому процессу были предъявлены обвинения по статьям "Хищение путем присвоения или растраты", "Злоупотребление властью или должностными полномочиями", "Истязание", "Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение". Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

В конце июля Самаркандский городской суд по уголовным делам Узбекистана выдал санкцию на арест директора местной специализированной школы для мальчиков Шухрата Садинова, обвиняемого в избиении учеников. Позднее под арест был взят и один из его заместителей. Как ранее заявляла Генпрокуратура Узбекистана, в ходе проверки было установлено, что Садинов и другие должностные лица спецшколы систематически избивали воспитанников 2001, 2006 и 2003 года рождения, которые не придерживались школьных правил. В ходе проверки судмедэксперты провели освидетельствование 90 воспитанников спецшколы.