В горах Таджикистана погибли трое альпинистов из России

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Трое российских альпинистов - 32-летний Тимур Барабанов, 47-летний Александр Абросимов и 42-летний Руслан Тараканов и двое таджикских летчика погибли в горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета Ми-8. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Всего на борту воздушного судна находились 15 альпинистов и трое членов экипажа. Трагедия произошла, когда они возвращались в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони — высочайшую точку бывшего СССР.

Ранее в Совете по развитию туризма Таджикистана сообщили, что страховые выплаты пострадавшим альпинистам, а также семьям погибших составят от 30 до 50 тысяч долларов.

Также все погибшие застрахованы в "РЕСО-Гарантия".