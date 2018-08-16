Шантаж по любви: таджикистанец угрожал девушке обнародовать интимное видео

Мужчина требовал у бывшей возлюбленной пять тысяч сомони и угрожал выложить компромат в интернет.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Таджикистане мужчина шантажировал бывшую девушку, он угрожал выложить в интернет интимное видео с ее участием, сообщает Sputnik Таджикистан.

Житель Согдийской области требовал у экс-возлюбленной 5 тысяч за неразглашение информации об интимной связи.

Девушка собиралась передать ему меньшую сумму, но сотрудники милиции задержали злоумышленника с поличным.

Возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает подробности произошедшего.

Согласно статье 250 Уголовного кодекса РТ, вымогательство, то есть незаконное требование передачи чужого имущества, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений – обязательными работами до 160 часов или штрафом до 200 показателей для расчета.