Контрабанду из Китая под маркой "Сделано в Узбекистане" задержали в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Сотрудниками Ташкентского областного таможенного управления предотвращена попытка незаконного ввоза товаров в крупном размере, сообщается на сайте ведомства.
При осмотре на пограничном таможенном посту "Яллама" транспортного средства, за рулем которого был гражданин соседнего государства А.Т., были выявлены несоответствия между грузом и сопроводительными документами.
Кто заинтересован в повторном ввозе в страну электросчетчиков, имеющих маркировку о производстве в Узбекистане? Или эти счетчики - контрафактные копии узбекской продукции, изготовленные за рубежом?
Ответы на эти вопросы дадут результаты расследования. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.