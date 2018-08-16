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Таможенники изъяли партию незаконного товара

Контрабанду из Китая под маркой "Сделано в Узбекистане" задержали в Ташкенте

© Официальный сайт Государственного таможенного комитета Узбекистана
Происшествия
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На таможенном посту "Яллама" в Ташкентской области предотвращена попытка ввоза по подложным документам крупной партии товаров.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Сотрудниками Ташкентского областного таможенного управления предотвращена попытка незаконного ввоза товаров в крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

Таможенники изъяли партию незаконного товара
© Официальный сайт Государственного таможенного комитета Узбекистана
Таможенники изъяли партию незаконного товара

При осмотре на пограничном таможенном посту "Яллама" транспортного средства, за рулем которого был гражданин соседнего государства А.Т., были выявлены несоответствия между грузом и сопроводительными документами.

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Согласно документам, груз должен был состоять из ввозимых из Китая товаров весом более 25 тонн и стоимостью около 3700 долларов США. Однако в ходе осмотра в автомобиле было выявлено 4800 аксессуаров для занавесок и 1200 электронных счетчиков, не указанных в документах.

Кто заинтересован в повторном ввозе в страну электросчетчиков, имеющих маркировку о производстве в Узбекистане? Или эти счетчики - контрафактные копии узбекской продукции, изготовленные за рубежом?

Таможенники изъяли партию незаконного товара
© Официальный сайт Государственного таможенного комитета Узбекистана
Таможенники изъяли партию незаконного товара

Ответы на эти вопросы дадут результаты расследования. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.




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