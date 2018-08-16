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Сотрудники ФСБ РФ

В Петербурге жертву группового изнасилования похитили из больницы

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Петербурге узбекистанку 1993 года рождения, которая стала жертвой группового изнасилования, похитили из больницы.

Автомобиль полиции
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Изнасиловали и выбросили из окна: узбекистанцев подозревают в преступлении

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, гражданин Таджикистана и две гражданки Узбекистана, одна из которых является родственницей одного из обвиняемых по делу об изнасиловании, с целью оказания давления на потерпевшую проникли на территорию медицинского учреждения, где девушка проходила лечение. 

Они заставили пострадавшую подписать бумаги на выписку из больницы, после чего вопреки ее воле вывезли на каталке на улицу, погрузили в автомобиль и в бессознательном состоянии переместили в квартиру, где сутки удерживали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленники заключены под стражу.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении четырех граждан Узбекистана в возрасте от 19 до 25 лет, подозреваемых в избиении и изнасиловании в гостинице женщины, которую они затем выбросили из окна третьего этажа.

Теги:
Похищение человека, Изнасилование, Санкт-Петербург



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