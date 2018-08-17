В Андижане устроили самосуд над женщиной

Видео попало в Сеть. На кадрах жертва пытается убежать от преследователей и падает в канал.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Андижанской области местные жители устроили самосуд над женщиной, видео опубликовано в Telegram-канале UzbekVideo.

На кадрах видно, как жертва пытается убежать от преступников, но падает канал, преследователи стягивают с нее одежду, в нижнем белье она плывет в воде.

© Sputnik / Виталий Белоусов Возбуждено уголовное дело против организатора линчевания в Каракалпакстане

Причина пока неизвестна, правоохранительные органы не комментируют произошедшее.

В начале августа на Берунийском рынке в Каракалпакстане торговцы устроили самосуд над молодым человеком, которого заподозрили в воровстве. Пострадавшего подвесили за руки у ворот. Они получили резкое осуждение общественности, на организатора завели уголовное дело, его могут осудить по статье 229 о самоуправстве, грозит штраф в размере до 50 минимальных заработных плат, обязательные общественные работы либо исправительные работы на срок до 3 лет.