Обещал содействие, угодил в СИЗО

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Чустском районе Наманганской области за совершение мошеннических действий задержан ранее судимый М.М., сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.

Как установило следствие, злоумышленник, войдя в доверие к гражданке Н.Ч., проживающей в Деновском районе, предложил свое содействие в получении земельного участка. Представившись работником районной службы землеустройства, он пообещал за определенную плату выделить один гектар земли для садоводства и оформить документы в администрации района. М.М. был задержан сотрудниками внутренних дел во время получения денежных средств.

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Согласно статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана "Мошенничество", завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием наказывается штрафом до 100 минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до одного года, арестом до 6 месяцев.

При этом за мошенничество в особо крупном размере преступнику грозят штраф до 600 минимальных размеров оплаты труда, исправительные работы на срок до трех лет или лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.