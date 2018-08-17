Обещал содействие, угодил в СИЗО

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Чустском районе Наманганской области за совершение мошеннических действий задержан ранее судимый М.М., сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Республики Узбекистан.
Как установило следствие, злоумышленник, войдя в доверие к гражданке Н.Ч., проживающей в Деновском районе, предложил свое содействие в получении земельного участка. Представившись работником районной службы землеустройства, он пообещал за определенную плату выделить один гектар земли для садоводства и оформить документы в администрации района. М.М. был задержан сотрудниками внутренних дел во время получения денежных средств.
При этом за мошенничество в особо крупном размере преступнику грозят штраф до 600 минимальных размеров оплаты труда, исправительные работы на срок до трех лет или лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.