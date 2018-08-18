В Узбекистане пресекли контрабанду сувенирных монет на 25 миллионов сумов

В посылке из России таможенники обнаружили серебрянные и обычные монеты, датированные 1922-2018 годами.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники таможни Узбекистана предотвратили нелегальный ввоз из России по почте старинных и сувенирных монет и банкнот на сумму 25,5 миллиона сумов. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.

В посылке из России таможенники обнаружили серебрянные и обычные монеты, датированные 1922-2018 годами, а также бумажные банкноты, введенные в обращение в период с 1961 по 1995 годы.

Монеты предназначались для гражданина, проживающего в городе Янгиюль.

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