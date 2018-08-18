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"Мастера на все знаки": Минюст сообщил о захвате узбекистанцами чужих брендов

Spuntik / Дмитрий Астахов
Происшествия
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Представители ряда всемирно известных брендов столкнулись с трудностями при вхождении на рынок Узбекистана, так как изначально принадлежащие им бренды были зарегистрированы на имя "предприимчивых" граждан.

ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. В Узбекистане наблюдаются случаи воровства чужих брендов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции республики.

"Представители ряда всемирно известных брендов столкнулись с трудностями при вхождении в рынок Узбекистана ввиду брендрейдинга, так как изначально принадлежащие им бренды были зарегистрированы на имя наших "предприимчивых" граждан", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В качестве основной причины брендрейдинга отмечается отсутствие в действующем законодательстве конкретных и понятных критериев определения общеизвестности товарного знака.  А значит мировые бренды открыты для атак профессиональных захватчиков брендов или недобросовестных конкурентов.

Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Ферганскую область ознакомился с деятельностью агрофирмы Фаргона анорчилик Кувинского района.
Пресс-служба президента Узбекистана
Визит в Фергану: президент поручил создать бренд узбекского граната

"В результате на имя наших граждан регистрируются товарные знаки, которые являются всемирно известными брендами и пользуются правовой охраной", - отмечается в сообщении.

В частности, говорится, что Апелляционный совет Агентства по интеллектуальной собственности уже аннулировал несколько ранее выданных свидетельств на регистрацию ряда всемирно известных товарных знаков по требованию правообладателей.

"Не уделяется должного внимания обеспечению и защите прав и законных интересов правообладателей путем своевременного выявления нарушений в этой сфере", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы, как правило, работают согласно заявительному принципу: необходимо, чтобы кто-то к ним обратился и указал на нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности.

При этом законодательство не предусматривает действенные механизмы взыскания компенсаций в случае нарушения интересов добросовестных правообладателей.

Как отмечается в сообщении, "наказанием за нарушение прав владельца товарного знака или знака обслуживания является наложение штрафа от 1 до 5 МРЗП, сумма которого абсолютно несоизмерима с объемом нанесенного ущерба".

Гостиница Узбекистан в центре Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
У Ташкента будет новый бренд

Тем самым отсутствует действенная административная и уголовная ответственность в этой сфере, которая бы служила сдерживающим фактором от правонарушений в этой сфере.

В связи с этим ведомство подготовило проекты постановления президента «О дополнительных мерах по обеспечению надежной правовой охраны интеллектуальной собственности» и «Дорожной карты» по совершенствованию системы правовой охраны интеллектуальной собственности.

 

Принятие этих документов позволит обеспечить эффективную защиту авторского права в Узбекистане, что необходимо как для развития страны, так и для привлечения в страну новых игроков, говорится в заключении.




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