Нетрезвый водитель в Джизаке врезался в грузовик, четыре человека погибли

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в грузовик.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с трагическим финалом произошло в пятницу, 17 августа, в Джизакской области Узбекистана.

Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

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Водитель автомобиля Daewoo Nexia И.А., находясь в состоянии алкогольногоь опьянения, сел за руль. В машине, помимо него, находилось еще четверо пассажиров.

На 1012-м километре автодороги Ташкент-Термез он не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль марки DAF.

В результате аварии водитель и трое его пассажиров скончались на месте, один из пассажиров госпитализирован.