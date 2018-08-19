Узбекистанец предлагал помощь в покупке жилья, выдавая себя за сотрудника ГУВД

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Уроженец Хорезмской области, выдавая себя за сотрудника ГУВД Ташкента, предлагал помощь в приобретении квартиры в Сергелийском районе в кредит на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Правоохранители задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В ходе следствия будут установлены возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, год назад лже-сотрудники прокуратуры выманили у гражданина почти 10 миллионов сумов.