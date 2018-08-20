Рейс в Ташкент не смог вылететь из Домодедово: подвела электроника

ТАШКЕНТ, 20 авг, Sputnik. Пилоты не смогли включить бортовую электронику после нескольких попыток запустить ее, сообщается на Портале транспортной информации.
Самолет должен был вылететь накануне в 22:45 по московскому времени. На данный момент известно, что рейс вылетит с опозданием примерно на 13 часов – вылет запланирован после полудня понедельника.
Люди сетуют на то, что их до сих пор не разместили в гостиницах. Службы аэропорта обещают это сделать только после восьмичасовой задержки. Однако пассажирам с детьми предоставили места в бизнес-зале.