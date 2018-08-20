СМИ: Абдулла Арипов госпитализирован после ДТП

В ДТП пострадал еще один человек, находившийся с премьером в одной машине.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов доставлен в больницу с легкими телесными повреждениями после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает gazeta.uz.

Вечером 19 августа Арипов попал в аварию по дороге из Бекабада в Ташкент, передают источники в правительстве.

Глава правительства находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он доставлен в больницу, его здоровью ничего не грозит, отметил собеседник издания.

В ДТП пострадал еще один человек, находившийся с премьером в одной машине.