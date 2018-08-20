Более 2 килограммов опиума и 1,1 килограмма марихуаны изъяли в Узбекистане

В городе Гулистане 16 августа сотрудники МВД провели операцию "Корадори-2018", они обыскали дом ранее судимого гражданина.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В городе Гулистане Сырдарьинской области 16 августа провели операцию "Корадори-2018", в результате которой изъяли наркотики, сообщает пресс-служба МВД.

"В результате проведенных мероприятий "Корадори-2018" в доме Н.С., проживающего в МСГ "Ахиллик", обнаружено и изъято 626 гр. наркотического вещества, в доме ранее судимого Н.К., проживающего в МСГ "Намуна", изъято 1 кг 198 гр. наркотического вещества "Марихуана", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в Кегелийском районе Каракалпакстана правоохранители обнаружили 2,3 килограмма опийного мака.

В 2018 году оборот наркотиков резко вырос в соседней Республике Таджикистан, за первое полугодие там изъяли более 2,7 тонны запрещенных веществ – на 401 килограмм больше прошлогодних показателей.

Кроме того, милиция РТ пресекла деятельность 28 преступных групп, в которых состояли 52 контрабандиста.