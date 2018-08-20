В Кашкадарьинской области под колесами Lacetti погибли женщина с ребенком

В результате наезда автомобиля ребенок скончался на месте, мать девочки умерла в больнице на следующий день после аварии.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Каршинском районе Кашкадарьинской области водитель Lacetti насмерть сбил женщину с дочерью. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Узбекистан.

В результате наезда автомобиля ребенок скончался на месте, мать девочки умерла в больнице на следующий день после аварии.

Ранее страшное ДТП произошло в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Два автомобиля марки Lacetti, за рулем которых находились 35-летний Тохир А. и 23-летний Алишер С., столкнулись на перекрестке. Оба водителя были госпитализированы.