Абдулла Арипов вернулся на работу после ДТП

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в понедельник вышел на работу после ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее сообщалось, что глава правительства накануне вечером попал в аварию на служебной машине, он получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По данным правоохранительных органов, небольшими повреждениями отделался и вице-премьер, председатель компании "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов. Его автомобиль ехал впереди правительственного кортежа и столкнулся с микроавтобусом Damas, которые потерял управление и выехал на встречную полосу.