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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Абдулла Арипов вернулся на работу после ДТП

© Правительство Кыргызской республики
Происшествия
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Служебная машина премьер-министра Узбекистана попала в аварию накануне вечером, глава правительства получил незначительные телесные повреждения.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в понедельник вышел на работу после ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

Ранее сообщалось, что глава правительства накануне вечером попал в аварию на служебной машине, он получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По данным правоохранительных органов, небольшими повреждениями отделался и вице-премьер, председатель компании "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов. Его автомобиль ехал впереди правительственного кортежа и столкнулся с микроавтобусом Damas, которые потерял управление и выехал на встречную полосу.

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Теги:
Ранения и травмы, Дорожно-транспортное происшествие, Абдулла Арипов



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