Вылет рейса Москва - Ташкент из Домодедово вновь отложен

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Вылет рейса "Узбекистон хаво йуллари" №602 по маршруту Москва - Ташкент вновь отложен, сообщили корреспонденту Sputnik в аэропорту Домодедово.

Самолет Boeing-787 Dreamliner должен был вылететь еще 19 августа в 22:45 по московскому времени, однако пилоты после нескольких попыток не смогли запустить бортовую электронику. Рейс должен был отправиться после полудня в понедельник.

© Sputnik / Илья Питалев Рейс в Ташкент не смог вылететь из Домодедово: подвела электроника

Однако, как сообщили в аэропорту, вылет рейса вновь отложен. Предположительно, 268 пассажиров смогут вылететь в Ташкент сегодня в 23:15. Для этого за ними из Узбекистана пришлют новый борт.

В аэропорту не смогли предоставить данные о том, разместили ли пассажиров задержанного рейса в гостинице. Напомним, ранее многие из них жаловались, что службы аэропорта обещали сделать это только после восьмичасовой задержки. Однако пассажирам с детьми предоставили места в бизнес-зале.