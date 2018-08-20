Вылет рейса Москва - Ташкент из Домодедово вновь отложен

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Вылет рейса "Узбекистон хаво йуллари" №602 по маршруту Москва - Ташкент вновь отложен, сообщили корреспонденту Sputnik в аэропорту Домодедово.
Самолет Boeing-787 Dreamliner должен был вылететь еще 19 августа в 22:45 по московскому времени, однако пилоты после нескольких попыток не смогли запустить бортовую электронику. Рейс должен был отправиться после полудня в понедельник.
В аэропорту не смогли предоставить данные о том, разместили ли пассажиров задержанного рейса в гостинице. Напомним, ранее многие из них жаловались, что службы аэропорта обещали сделать это только после восьмичасовой задержки. Однако пассажирам с детьми предоставили места в бизнес-зале.