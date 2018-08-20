В Петербурге узбекистанец украл кошелек у консула Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Санкт-Петербурга уроженец Узбекистана украл кошелек с 4,4 тысячами долларов у сотрудница генерального консульства Южной Кореи, передает канал 360tv.

Кража произошла 15 августа. После произошедшего женщина сразу написала заявление о пропаже в полицию. По ее словам, отсутствие денег она обнаружила в кафе на Невском проспекте.

Впоследствии правоохранители задержали 20-летнего мигранта из Узбекистана. Выяснилась, что мужчина работает монтажником. Похищенные им средства частично изъяты

Против правонарушителя возбудили уголовное дело.