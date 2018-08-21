Стало известно, какие травмы получили участники ДТП с премьером Ариповым

Генеральная прокуратура Узбекистана опубликовала некоторые факты, связанные с дорожно-транспортным происшествием, в которое накануне попал глава правительства республики и председатель правления "Узбекнефтегаза".

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Инцидент произошел в понедельник, 20 августа, примерно в 09:30 часов на 92-м километре автомобильной дороги Карасу-Бука-Бекабад.

Сайидов Бахтиёр Абдужалилович, управляя на основании доверенности автомобилем марки Damas с государственным номерным знаком 10 U 945 LA, ехал со стороны села Зафар Бекабадского района в сторону города Бекабада.

В какой-то момент он потерял управление и выехал на встречную полосу движения автомобильной дороги.

"Damas врезался в левую боковую центральную часть автомобиля марки Mercedes-Benz из правительственного кортежа с государственным номерным знаком 215 АВА под управлением Рустама Толипова", - указывает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Пассажиры служебного автомобиля марки Mercedes-Benz получили следующие повреждения:

- премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов получил легкие повреждения, не требующие медицинской помощи.

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- заместитель премьер-министра Алишер Султанов — перелом кости левого бедра, закрытый перелом кости чашевидной выемки, закрытый перелом седьмого-десятого ребер грудной клетки, ушиб верхней части головы.

- ответственный сотрудник аппарата президента У.Курбонов — закрытый перелом кости правого предплечья.

- водитель Р.Толипов — ушиб верхней части головы, легкие ушибы в области открытых суставов правого плеча и правого предплечья.

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В свою очередь, водитель автомобиля Damas Сайидов получил ушибы в области лба, пассажир А.Мелибоев — перелом правой ключицы.

Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному дорожно-транспортному происшествию Генеральной прокуратурой проводится доследственная проверка.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщали, что премьер-министр Абдулла Арипов уже вышел на работу после ДТП.