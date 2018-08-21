Генпрокуратура: действия сотрудников НАК в Бангкоке правомерны

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Транспортной прокуратурой Узбекистана было всесторонне изучено обращение гражданина М.Субханова о действиях в отношении сотрудников представительства НАК "Узбекистон хаво йуллари" в городе Бангкоке, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2018 года после регистрации на рейс Бангкок - Ташкент в зале вылета. Пассажира задержали работники аэропорта совместно с сотрудниками НАК. Они заявили, что ручная кладь, которую он имел при себе, превышает допустимую норму, и заставили его оплатить дополнительную плату, предупредив, что в противном случае его снимут с рейса. По словам заявителя, он вынужден был отдать сто долларов и несогласен с тем, что у него взыскали дополнительный платеж.

Как отмечается, в ходе проверки установлено, что взысканный с пассажира дополнительный платеж был правомерным и оприходован в кассу. Фактов нарушения закона со стороны сотрудников НАК "Узбекистон хаво йуллари" в городе Бангкоке выявлено не было, о чем осведомили автора заявления.