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Международный аэропорт Бангкока

Генпрокуратура: действия сотрудников НАК в Бангкоке правомерны

© Flickr/ Harsha K R
Происшествия
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Прокуратура выяснила, что сотрудники "Узбекистон хаво йуллари" на законных основаниях взяли дополнительную плату за сверхнормативный багаж в Бангкоке.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Транспортной прокуратурой Узбекистана было всесторонне изучено обращение гражданина М.Субханова о действиях в отношении сотрудников представительства НАК "Узбекистон хаво йуллари" в городе Бангкоке, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2018 года после регистрации на рейс Бангкок - Ташкент в зале вылета. Пассажира задержали работники аэропорта совместно с сотрудниками НАК. Они заявили, что ручная кладь, которую он имел при себе, превышает допустимую норму, и заставили его оплатить дополнительную плату, предупредив, что в противном случае его снимут с рейса. По словам заявителя, он вынужден был отдать сто долларов и несогласен с тем, что у него взыскали дополнительный платеж.

Как отмечается, в ходе проверки установлено, что взысканный с пассажира дополнительный платеж был правомерным и оприходован в кассу. Фактов нарушения закона со стороны сотрудников НАК "Узбекистон хаво йуллари" в городе Бангкоке  выявлено не было, о чем осведомили автора заявления.




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