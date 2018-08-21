Массовое отравление на стройке: узбекистанцы госпитализированы в Москве

Всего после приема пищи на стройке в Котельниках госпитализированы 23 человека.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Двадцать шесть человек отравились на стройке в Котельниках, один из них скончался и 23 госпитализированы.

"В результате происшествия в Котельниках пострадали 26 человек, из них 23 были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Двое пострадавших от госпитализации отказались, один скончался до приезда скорой помощи", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Всего на месте было задействовано семь бригад скорой помощи, две бригады Центра медицины катастроф. Обстоятельства произошедшего выясняются. Восемь человек были госпитализированы в Люберецкую горбольницу №1, одному из строителей 88 лет. Предварительный диагноз - гастроэнтерит.