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Рабочие на стройплощадке

Расследованием отравления узбекистанцев под Москвой занялся Роспотребнадзор

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Специалисты готовят материалы для суда по закрытию хостела в Котельниках, приостановлена работа столовой, опечатаны склады.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Расследование по факту отравления строителей из Узбекистана в подмосковных Котельниках проводит Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

В данный момент ведомство занимается подготовкой материалов для суда по закрытию хостела, приостановлена работа столовой, в которой питались рабочие, опечатаны склады поставщиков.

Скорая медицинаская помощь, архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
Массовое отравление на стройке: узбекистанцы госпитализированы в Москве

По данным специалистов, за помощью медиков обратился 31 человек, их доставили в стационары в состоянии средней тяжести. Точное число пострадавших устанавливается.

Они работали в компаниях "Импульс" и "Боэс Констракшен" на стройплощадке в Мукомольном проезде.

В качестве причины произошедшего называется нарушение санитарно-эпидемиологических требований в хостеле. Ранее его деятельность уже дважды приостанавливалась. Управление Роспотребнадзора намерено в ближайшее время ликвидировать юридическое лицо.

Кроме того, проверку обстоятельств произошедшего проводит Следственный комитет России.

Ранее сообщалось о массовом отравлении на стройке в Московской области. Это произошло 20 августа. На месте задействовали семь бригад скорой помощи и две бригады Центра медицины катастроф. Один из строителей скончался.

Теги:
Узбекистан, Роспотребнадзор, Расследование



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