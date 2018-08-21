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Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП

В аварии с автобусом в Ташкенте пострадали 17 человек

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Накануне белый "Спарк" с госномерами Навойиской области подрезал автобус, в результате пассажирский "Исузу" врезался в столб.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Стало известно число пострадавших в аварии с автобусом в Юнусабадском районе Ташкента 20 августа, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Два человека были госпитализированы, еще 15 оказали медицинскую помощь.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
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Накануне около 12:20 на проспекте Шарафа белый "Спарк" с государственными номерами Навойиской области подрезал автобус, который следовал по маршруту №148, в результате пассажирский "Исузу" врезался в столб.

Правоохранительные органы объявили в розыск водителя "Спарка", свидетелей просят сообщать любую известную им информацию в Департамент безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что за 7 ночей – с 11 по 17 августа – в Ташкенте зафиксировали около трех тысяч случаев нарушения правил дорожного движения, 50 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За подобное нарушение Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает лишение прав на срок от одного года и шести месяцев до трех лет.

Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, Ташкент



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