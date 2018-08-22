СК начал проверку по факту массового отравления строителей в Подмосковье

В результате инцидента пострадали 26 человек, один из них скончался, еще 23 госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Следователи начали проверку по факту массового отравления неизвестным веществом строителей из Узбекистана в подмосковных Котельниках, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

© Sputnik / Евгений Биятов Расследованием отравления узбекистанцев под Москвой занялся Роспотребнадзор

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 26 человек, один из них скончался, еще 23 госпитализированы. Накануне мужчины принимали пищу, находясь на работе в городе Москве.

"В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

В посольстве Узбекистана РИА Новости подтвердили эти данные. По предварительной информации диппредставительства, все пострадавшие и погибший являются гражданами этой страны.