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Скорая помощь

МЧС Узбекистана опубликовало список отравившихся в Подмосковье строителей

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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В результате инцидента пострадали 26 человек, один из них скончался, еще 23 госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. МЧС Узбекистана опубликовало список отравившихся в Подмосковье строителей.

Среди них оказались мужчины от 19 до 46 лет. В настоящее время все мигранты проходят лечение в разных медицинских учреждениях: 

Автомобиль Следственного комитета РФ
© Sputnik / Наталья Селиверстова
СК начал проверку по факту массового отравления строителей в Подмосковье

Люберецкая ГБ №1 – госпитализированы восемь человек:

1. Матанов Модат Римбаевич, 35 лет;

2. Козокбоев Усмон Бегамович, 20 лет;

3. Нарбоев Шарафбек Мумикович, 42 года;

4. Талимов Хусан Шониезович, 29 лет;

5. Мухторов Анжи Юсупович, 30 лет;

6. Муюдов Улукбек, 48 лет;

7. Зайнетдинов Хошимжон Абдуллажон углы, 19 лет;

8. Эшкуватов Собиржон Шобирджонович, 20 лет;

Рабочие на стройплощадке
© Sputnik / Евгений Биятов
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Люберецкая ГБ №2 – госпитализированы пять человек:

1. Холдоров Даниёр Мамарасулович, 21 год;

2. Турсунов Кувонч Зафарович, 19 лет;

3. Камалов Самаридин Толхинович, 20 лет;

4. Худойкулов Анвар Рузмаматович, 40 лет;

5. Кудратов Зариф Набиевич, 33 года;

Раменская ЦРБ – госпитализированы 6 человек:

1. Таюмов Эбабек Абдуразокович, 31 год;

2. Тагаев Лочин Гулмурадович, 31 год;

3. Бабаджанов Артур Рахимбакович, 31 год;

4. Абдуллаев Мухтар Сабирович, 46 лет;

5. Давлатов Иззатбек Худайберганович, 22 года;

6. Ахмедов Максадбек Раджабович, 23 года

Скорая медицинаская помощь, архивное фото
© Sputnik / Павел Лисицын
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Жуковская ГБ – госпитализированы четыре человека:

1. Чухоев Абдухалим Абдурахмонович, 29 лет;

2.  Расулов Отабек Нормейгалиевич, 21 год;

3. Ермаков Хурсанд Соатбекович, 20 лет;

4. Торшиев Гайрат Хуррамович, 40 лет.

До приезда скорой помощи погиб уроженец Хорезмской области Эшметов Одилбек Отаназарович 1985 года рождения. Посольством Узбекистана проводятся соответствующие мероприятия по оправке тела погибшего в республику.

Теги:
Мигранты, Отравление, Московская область



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