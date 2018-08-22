ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. МЧС Узбекистана опубликовало список отравившихся в Подмосковье строителей.
Среди них оказались мужчины от 19 до 46 лет. В настоящее время все мигранты проходят лечение в разных медицинских учреждениях:
Люберецкая ГБ №1 – госпитализированы восемь человек:
1. Матанов Модат Римбаевич, 35 лет;
2. Козокбоев Усмон Бегамович, 20 лет;
3. Нарбоев Шарафбек Мумикович, 42 года;
4. Талимов Хусан Шониезович, 29 лет;
5. Мухторов Анжи Юсупович, 30 лет;
6. Муюдов Улукбек, 48 лет;
7. Зайнетдинов Хошимжон Абдуллажон углы, 19 лет;
8. Эшкуватов Собиржон Шобирджонович, 20 лет;
Люберецкая ГБ №2 – госпитализированы пять человек:
1. Холдоров Даниёр Мамарасулович, 21 год;
2. Турсунов Кувонч Зафарович, 19 лет;
3. Камалов Самаридин Толхинович, 20 лет;
4. Худойкулов Анвар Рузмаматович, 40 лет;
5. Кудратов Зариф Набиевич, 33 года;
Раменская ЦРБ – госпитализированы 6 человек:
1. Таюмов Эбабек Абдуразокович, 31 год;
2. Тагаев Лочин Гулмурадович, 31 год;
3. Бабаджанов Артур Рахимбакович, 31 год;
4. Абдуллаев Мухтар Сабирович, 46 лет;
5. Давлатов Иззатбек Худайберганович, 22 года;
6. Ахмедов Максадбек Раджабович, 23 года
Жуковская ГБ – госпитализированы четыре человека:
1. Чухоев Абдухалим Абдурахмонович, 29 лет;
2. Расулов Отабек Нормейгалиевич, 21 год;
3. Ермаков Хурсанд Соатбекович, 20 лет;
4. Торшиев Гайрат Хуррамович, 40 лет.
До приезда скорой помощи погиб уроженец Хорезмской области Эшметов Одилбек Отаназарович 1985 года рождения. Посольством Узбекистана проводятся соответствующие мероприятия по оправке тела погибшего в республику.